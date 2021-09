(Di mercoledì 22 settembre 2021)– Mattinata movimentata per la Polizia Locale e i dipendenti deldi, che hanno effettuato un sopralluogo in via Ancona, nelle abitazioni di proprietà comunale. Il, infatti, avrebbe dovuto concedere uno alternativo a una delle tanteinche ne hanno fatto richiesta. Purtroppo però, questa mattina la spiacevole sorpresa: l’abitazione di proprietà comunale era occupata abusivamente. Una situazione che costringe i cittadini inche non hanno altro posto dove andare a restare ancorauna. Il Dirigente Emanuele Calcagni ha firmato subito l’ordinanza di sgombero: “A seguito del sopralluogo effettuato il giorno 22 settembre 2021 alle ore 10,30 da ...

Advertising

ilfaroonline : Ardea, gli alloggi del comune occupati da abusivi: le famiglie in difficoltà restano senza casa - EcoLitoraleTv : Ardea, un successo la pulizia della spiaggia con gli alunni dell'IC Ardea 2 - GolanTrevize80 : @Laura6976 Erano i capei d’oro a laura sparsi che ’n mille dolci nodi gli avolgea, e ’l vago lume oltra misura arde… - Verdeopale : RT @rossanafrancio1: Erano i capei d'oro a l'aura sparsi che 'n mille dolci nodi gli avolgea, e 'l vago lume oltra misura ardea di quei beg… - Alice70A : RT @rossanafrancio1: Erano i capei d'oro a l'aura sparsi che 'n mille dolci nodi gli avolgea, e 'l vago lume oltra misura ardea di quei beg… -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea gli

Il Faro Online

spazzini non si vedevano perché tra quota 100 e pensionamenti erano andati via, raccoglieranno ... Non solo Roma, ma anche Latina,, Ponza, Anzio hanno sindaci che non sanno dove smaltire i ...Nonostante il presidio delle forze dell'ordine h24 nelle scorse ore tornanoincendi nel campo rom di Castel Romano. Un rogo tossico , l'ennesimo di una lunghissima sfilza ...da Pomezia eRoma e provincia continuano a vivere l’emergenza incendi e roghi tossici. Dopo le fiamme e gli interventi di squadre specializzate a Ostia e Ardea, nelle scorse ore roghi tossici hanno prodotto 5 arr ...Presso la storica sede di piazza S. Lorenzo in Lucina, il Generale Lorenzo Falferi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma, ha dato il benvenuto al Ten.Col. Luca Palmieri, nuovo ...