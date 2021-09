159 nuovi contagi rilevati mercoledì 22 settembre in FVG (Di mercoledì 22 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.361 tamponi molecolari sono stati rilevati 149 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,34%. Sono inoltre 4.454 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,22%). Il totale dei casi positivi è stato ridotto di un’unità a seguito di un test molecolare positivo rimosso dopo revisione del caso. Inoltre un caso precedentemente segnalato come confermato da test molecolare, dopo una verifica, è stato riclassificato come caso confermato da test antigenico. Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 84 anni residente a Trieste e di una donna di 86 anni anch’essa residente a Trieste; le persone ricoverate in terapia intensiva si riducono a 11, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 48. Lo comunica il vicegovernatore ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.361 tamponi molecolari sono stati149con una percentuale di positività del 2,34%. Sono inoltre 4.454 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati10 casi (0,22%). Il totale dei casi positivi è stato ridotto di un’unità a seguito di un test molecolare positivo rimosso dopo revisione del caso. Inoltre un caso precedentemente segnalato come confermato da test molecolare, dopo una verifica, è stato riclassificato come caso confermato da test antigenico. Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 84 anni residente a Trieste e di una donna di 86 anni anch’essa residente a Trieste; le persone ricoverate in terapia intensiva si riducono a 11, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 48. Lo comunica il vicegovernatore ...

Advertising

udine20 : 159 nuovi contagi rilevati mercoledì 22 settembre in FVG - - Ansa_Fvg : Covid: in Fvg 159 nuovi contagi, due decessi. In terapia intensiva 11 degenti, in altri reparti 48 #ANSA - marisamoles : RT @IlFriuli: Coronavirus, 159 nuovi casi e due decessi. Si tratta di un 84enne e di una 86enne. I ricoveri in terapia intensiva scendono a… - messveneto : Covid, in Fvg 159 nuovi contagi: due i decessi - IlFriuli : Coronavirus, 159 nuovi casi e due decessi. Si tratta di un 84enne e di una 86enne. I ricoveri in terapia intensiva… -