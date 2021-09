Uomini e Donne, Isabella rimette a posto Gemma: 'io e te non ci dobbiamo fidanzare' (Di martedì 21 settembre 2021) Martedì infuocato quello di Gemma e Isabella a Uomini e Donne. Tutto è cominciato quando la padrona di casa, Maria De Filippi, ha chiesto a Isabella se avesse qualcosa da aggiungere. La dama Galgani ha preso subito la parola mostrandosi infastidita dall'atteggiamento della rivale, che a suo dire si sta spacciando per vittima. Dalla bocca di Gemma sono scaturite parole decisamente forti, infatti la dama era parecchio inferocita al punto da arrivare ad intimare Isabella a non darle mai più consigli e suggerimenti. La discussione che ne è scaturita ha coinvolto anche Tina Cipollari che ha prontamente preso le difese di Isabella. Scintille a Uomini e Donne, Gemma inveisce pesantemente contro ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 settembre 2021) Martedì infuocato quello di. Tutto è cominciato quando la padrona di casa, Maria De Filippi, ha chiesto ase avesse qualcosa da aggiungere. La dama Galgani ha preso subito la parola mostrandosi infastidita dall'atteggiamento della rivale, che a suo dire si sta spacciando per vittima. Dalla bocca disono scaturite parole decisamente forti, infatti la dama era parecchio inferocita al punto da arrivare ad intimarea non darle mai più consigli e suggerimenti. La discussione che ne è scaturita ha coinvolto anche Tina Cipollari che ha prontamente preso le difese di. Scintille ainveisce pesantemente contro ...

