Udinese multata di 10 mila euro per i cori di matrice territoriale (Di martedì 21 settembre 2021) Il Giudice sportivo ha deciso di sanzionare l’Udinese “per avere i suoi sostenitori nel corso del secondo tempo intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria” con un’ammenda di 10 mila euro. L’unico squalificato per la prossima giornata di campionato è Gabriele Zappa del Cagliari, espulso per doppia ammonizione nella sfida contro la Lazio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 settembre 2021) Il Giudice sportivo ha deciso di sanzionare l’“per avere i suoi sostenitori nel corso del secondo tempo intonatoinsultanti dinei confronti dei sostenitori della squadra avversaria” con un’ammenda di 10. L’unico squalificato per la prossima giornata di campionato è Gabriele Zappa del Cagliari, espulso per doppia ammonizione nella sfida contro la Lazio. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : La società friulana è stata punita con un'ammenda per il comportamento dei suoi tifosi. Zappa del Cagliari unico sq… - MundoNapoli : UFFICIALE – Udinese multata per i cori discriminatori contro Napoli - Spazio_Napoli : UFFICIALE - Udinese multata per i cori discriminatori contro Napoli: la nota del Giudice Sportivo - gilnar76 : UFFICIALE - Udinese multata per i cori discriminatori contro #Napoli: la nota del Giudice Sportivo #Forzanapoli… - sportal_it : Cori contro i napoletani, Udinese multata -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese multata Il Giudice Sportivo multa l’Udinese per i cori offensivi contro i napoletani Sport Fanpage Cori discriminatori – Per l’ Udinese c’è l’ammenda del giudice sportivo Cori discriminatori - Per l' Udinese c'è l'ammenda del giudice sportivo. Il giudice sportivo ha un concetto di ironia diverso da alcuni ...

UFFICIALE – Pesante multa per l’Udinese, a causa dei cori razzisti contro i napoletani UFFICIALE - Preso un serio provvedimento per l'Udinese, in seguito agli svariati cori razzisti dei tifosi contro i napoletani. La Lega Serie A ...

Cori discriminatori - Per l' Udinese c'è l'ammenda del giudice sportivo. Il giudice sportivo ha un concetto di ironia diverso da alcuni ...UFFICIALE - Preso un serio provvedimento per l'Udinese, in seguito agli svariati cori razzisti dei tifosi contro i napoletani. La Lega Serie A ...