Tom Hopper e Kat Graham protagonisti di “Love in the Villa” di Netflix

Leggi su dailynews24

(Di martedì 21 settembre 2021) Tome Katsaranno idella commedia romantica diin the, conosciuto principalmente per The Umbrella Academy, e, nota a livello globale per il suo ruolo nella serie The Vampire Diaries, si innamoreranno in questa nuova commedia romantica di. Deadline rivela ulteriori dettagli suin L'articolo