Reynolds | «Mourinho alla Roma? È stata una notizia incredibile»

(Di martedì 21 settembre 2021) Bryan, esterno della, ha raccontato ai microfoni di CBS Sport i suoi primi mesi in giallorosso Bryan, esterno della, ha raccontato ai microfoni di CBS Sport i suoi primi mesi in giallorosso. Le sue dichiarazioni.– «è una città fantastica. Per me è stato un grande cambiamento passare dagli Stati Uniti a, ma vivere qua è una cosa molto bella. Sono arrivato con Paulo Fonseca, poi ho iniziato a leggere che il tecnico sarebbe cambiato. Quando ho saputo chesarebbe diventato l’allenatore della? Wow…è stato. Non solo giocare nellama anche con uno dei migliori allenatori al mondo. Non è facile perché è un tecnico molto esigente ...

... con Ibañez che può fare il jolly su entrambe le fasce, visto che a destra l'americanonon è mai stato preso in considerazione dae a Verona è finito in tribuna a vantaggio del ...ROMA - Bryanha rilasciato un'intervista in streaming ai microfoni di CBS SPORTS , parlando dell'arrivo di, delle differenze tra il campionato americano e quello italiano e di Rick Karsdorp . ...NEWS DELLA GIORNATA – Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! Trigoria, ancora problemi per Vina: si scalda Calafiori Dopo il giorno di riposo con ...Il terzino: "Anche quando non gioco cerco di guardare Rick. Karsdorp gioca una serie di partite, io sono bravo ad attaccare ma devo migliorare davvero a livello difensivo" ...