Processo Ruby, Prodi: "Proporre una perizia psichiatrica per Berlusconi è una delle ennesime follie dell'Italia" (Di martedì 21 settembre 2021) All'ennesimo rinvio per motivi di salute il Tribunale di Milano aveva deciso: perizia sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Ma l'ex premier, imputato per corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 28 persone per la lunga coda dell'affaire Ruby, ha rifiutato scrivendo una lettere in cui ha sostenuto che la perizia sarebbe stata lesiva. A sorpresa a difendere le ragioni del leader di Forza Italia, che in passato grazie a rinvii, dilazioni e lodi ha incassato ben otto prescrizioni, è arrivata la dichiarazione di un altro ex presidente del Consiglio e avversario storico. "Proporre una perizia psichiatrica per Berlusconi è una delle ennesime follie dell'Italia" la risposta di Romano

