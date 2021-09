-Pisa-Monza 2-1 | i Toscani continuano ad imporsi

(Di martedì 21 settembre 2021) Oggi 21 Settembre 2021 nello Stadio Romeo Anconetani alle ore 20:30 si è disputata la gara -di Serie B. La squadra di casa trova nei primi minuti il gol del vantaggio, mentre gli ospiti aspettano pazientemente. Nel secondo tempo ilraddoppia ma non è finita perché ilnon demorde e trova il primo gol. Nel finale ilpoteva trovare il tris con un penalty sbagliato clamorosamente da Gucher.: formazioni e dove vederla -: formazioni ufficiali(4-3-1-2): Nicolas, Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Beruatto, Nagy, Marin, Tourè, Sibilli, Cohen, Lucca.(3-5-2): Di Gregorio, Antov, Marrone, Caldirola, Sampirisi, Valoti, Barberis, ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Pisa - AC Monza 2-0, rete di Lucca L. (PIS) - PisaSC : Il dirigente del Monza, Adriano Galliani, consegna un regalo al presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, prima della… - Gazzetta_it : Gol! Pisa - AC Monza 1-0, rete di Sibilli G. (PIS) - vanandrix79 : RT @ACMonza: Rimonta sfiorata: il Monza cede 2-1 in dieci a Pisa ???? - sportli26181512 : Pisa-Monza 2-1: Nella quinta giornata della Serie B, la sfida tra Pisa e Monza finisce 2-1 per Caracciolo e compagn… -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Monza

Le pagelle, i voti e il tabellino di2 - 1, match valido per la quinta giornata della Serie B 2021/2022 . Giuseppe Sibilli apre il match dopo sette minuti di gioco con una bella azione personale e una conclusione di destro ...2 - 1 - Dopo soli sette minuti dall'inizio del match ilsblocca il risultato con un'azione personale splendida di Giuseppe Sibilli che mette giù Barberis con una finta e calcia con ...PISA. Un Pisa sontuoso, segna, soffre, sbaglia un rigore ma vince 2-1 contro il Monza e resta solo a punteggio pieno in vetta alla classifica di Serie B con 15 punti. Apre Sibilli, poi a inizio second ...COSENZA-COMO 2-0. Marcatori: G.Gori al 14’ pt; Millico al 46’ st . COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Vaisanen; Situm, Carraro, Gerbo (dal 13’ st Vallocchia), B ...