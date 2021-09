Gkn, operai in pressing: “Ora una legge anti-delocalizzazioni realmente efficace” (Di martedì 21 settembre 2021) Ma cosa vogliono questi operai? A giudicare dall’ennesimo, irrituale incontro proposto da Gkn ai sindacati in un hotel di Firenze, la multinazionale sembra proprio non voler capire la portata, e le conseguenze, del decreto del giudice del lavoro sul caso della fabbrica di componentistica auto di Campi Bisenzio. Soprattutto nel metodo, vista la condanna per comportamento antisindacale, e il conseguente azzeramento della procedura di licenziamento collettivo per 500 tute blu. Di conseguenza la Rsu e i sindacati metalmeccanici hanno declinato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 21 settembre 2021) Ma cosa vogliono questi? A giudicare dall’ennesimo, irrituale incontro proposto da Gkn ai sindacati in un hotel di Firenze, la multinazionale sembra proprio non voler capire la portata, e le conseguenze, del decreto del giudice del lavoro sul caso della fabbrica di componentistica auto di Campi Bisenzio. Soprattutto nel metodo, vista la condanna per comportamentosindacale, e il conseguente azzeramento della procedura di licenziamento collettivo per 500 tute blu. Di conseguenza la Rsu e i sindacati metalmeccanici hanno declinato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

