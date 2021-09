GF Vip 6, grande novità: è la prima volta nella storia del reality (Di martedì 21 settembre 2021) grande novità in arrivo al GF Vip 6. L’annuncio di Signorini ha spiazzato il pubblico di Canale Cinque: mai visto prima nella storia del reality La sesta edizione del grande Fratello Vip è giunta al terzo appuntamento con il pubblico. nella prima puntata settimanale il padrone di casa Alfonso Signorini ha deciso di lasciare senza L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 21 settembre 2021)in arrivo al GF Vip 6. L’annuncio di Signorini ha spiazzato il pubblico di Canale Cinque: mai vistodelLa sesta edizione delFratello Vip è giunta al terzo appuntamento con il pubblico.puntata settimanale il padrone di casa Alfonso Signorini ha deciso di lasciare senza L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Appuntamento a venerdì in prima serata su #Canale5 per un… - Corriere : Gf Vip, Jo Squillo indossa il niqab: solidarietà per le sorelle di Kabul - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Giucas Casella: “Il mio incontro con Amanda Lear, quando era ancora un uomo” - FKlausberger : RT @Cambiacasacca: Ormai non mi sorprende più niente. A parte il fatto che il cane della Cirinnà non sia stato invitato al grande fratello… -