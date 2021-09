Dzeko si è preso l’Inter, la Fiorentina dura un tempo: al Franchi finisce 1-3 (Di martedì 21 settembre 2021) l’Inter esce alla distanza, non basta un primo tempo perfetto alla Fiorentina. Al Franchi la decide Edin Dzeko in rimonta La Fiorentina domina e va in vantaggio nel primo tempo, l’Inter esce alla distanza e ribalta il risultato nella ripresa in 3 minuti con i gol di Darmian e Dzeko. Chiude il match Perisic allo scadere dopo l’espulsione di Nico Gonzalez. Inzaghi ritrova la vetta della classifica scavalcando temporaneamente il Napoli. Cronaca La Fiorentina parte decisamente meglio con un pressing altissimo sui portatori di palla nerazzurri che faticano a costruire gioco. La prima vera occasione del match capita suoi piedi di Vlahovic che al 10? vince una serie di rimpalli e calcia verso la ... Leggi su zon (Di martedì 21 settembre 2021)esce alla distanza, non basta un primoperfetto alla. Alla decide Edinin rimonta Ladomina e va in vantaggio nel primoesce alla distanza e ribalta il risultato nella ripresa in 3 minuti con i gol di Darmian e. Chiude il match Perisic allo scadere dopo l’espulsione di Nico Gonzalez. Inzaghi ritrova la vetta della classifica scavalcandoraneamente il Napoli. Cronaca Laparte decisamente meglio con un pressing altissimo sui portatori di palla nerazzurri che faticano a costruire gioco. La prima vera occasione del match capita suoi piedi di Vlahovic che al 10? vince una serie di rimpalli e calcia verso la ...

Advertising

AIexDeI : RT @Pistogolblasta2: #Dzeko 'Hanno preso uno vecchio e bollito'. 4 goal in 5 gare. Eh niente fa già ridere così. #FiorentinaInter #Serie… - SentenzaEr : @_grazy87 Dzeko. In due min hanno preso a 0 un centravanti. Non come i nostri da 3 anni senza un cazzo di cebtravanti - we_ci65 : RT @Pistogolblasta2: #Dzeko 'Hanno preso uno vecchio e bollito'. 4 goal in 5 gare. Eh niente fa già ridere così. #FiorentinaInter #Serie… - Pistogolblasta2 : #Dzeko 'Hanno preso uno vecchio e bollito'. 4 goal in 5 gare. Eh niente fa già ridere così. #FiorentinaInter #SerieA #SerieATIM #Inter - ilLamecus : Stava per sostituire Darmian e Darmian segna. Stava tirando fuori Dzeko e Dzeko segna. Ma vi diranno che l'ha vint… -