Don Matteo 13, l'addio di Terence Hill: «Grazie per la dedizione e fedeltà» (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo 20 anni e oltre 250 episodi, Terence Hill si è congedato da Don Matteo. L'attore ha finito di registrare le scene della tredicesima stagione e ha lasciato il set al successore Raoul Bova. La Lux Vide e Rai Fiction hanno pubblicamente ringraziato l'interprete. Don Matteo 13: l'addio di Terence Hill Terence Hill ha lasciato il set di Don Matteo 13, dove ha girato le ultime scene che riguardavano il suo personaggio. «Signore e signori, Terence Hill ha finito le riprese di Don Matteo!», ha annunciato il produttore Luca Bernabei all'ultimo ciack. L'attore, dopo aver girato più di 250 episodi e trascorso 20 anni con l'abito talare, lascia il posto a Raoul Bova, che ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo 20 anni e oltre 250 episodi,si è congedato da Don. L'attore ha finito di registrare le scene della tredicesima stagione e ha lasciato il set al successore Raoul Bova. La Lux Vide e Rai Fiction hanno pubblicamente ringraziato l'interprete. Don13: l'diha lasciato il set di Don13, dove ha girato le ultime scene che riguardavano il suo personaggio. «Signore e signori,ha finito le riprese di Don!», ha annunciato il produttore Luca Bernabei all'ultimo ciack. L'attore, dopo aver girato più di 250 episodi e trascorso 20 anni con l'abito talare, lascia il posto a Raoul Bova, che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Terence Hill lascia Don Matteo, l'ultimo ciak dopo 20 anni. Il saluto della troupe. Al suo posto Raul Bova. #ANSA - Agenzia_Ansa : Terence Hill lascia 'Don Matteo', girata l'ultima scena. Dopo oltre 20 anni e 250 episodi. Lux Vide -Rai Fiction:… - Adnkronos : #TerenceHill lascia '#DonMatteo', finite le riprese della sua ultima scena. - milkovichsly : Io mi meritavo di arrivare in punto di morte non sapendo quando sarebbe finito Don Matteo CON Terence Hill - JunkiesOnAHigh : SENTITE SE SONO FINITA A SCRIVERE FF SU DON MATTEO LO DEVO TUTTO ALLA PRATICA NELLA POESIA OK? -