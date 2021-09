Coronavirus in Toscana, oltre 200 nuovi casi: 22 positivi in più nel pisano (Di martedì 21 settembre 2021) In Toscana sono 279.771 i casi di positività al Coronavirus, 215 in più rispetto a ieri (208 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto ... Leggi su pisatoday (Di martedì 21 settembre 2021) Insono 279.771 idità al, 215 in più rispetto a ieri (208 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico). Isono lo 0,1% in più rispetto ...

Advertising

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #21settembre ?? 215 nuovi casi ?? 18.301 tamponi eseguiti ?? 389 ricoverati (+2 da ieri)… - controradio : Coronavirus in Toscana, oggi 215 nuovi casi, 41 anni l'età media. Tre i decessi - domenicosabell1 : ... il coronavirus, viene da piangere.. ... lombardia 9, veneto 3, campania 6, emilia-romagna 2, lazio 5, piemonte… - TuttoSesto : #Coronavirus: 121 nuovi casi e un decesso nei territori Ausl Toscana Centro - infoitinterno : Coronavirus: 14 casi positivi tra Livorno e provincia, 215 in Toscana. Il bollettino di martedì 21 settembre -