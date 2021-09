Clima: Boschi, 'interventi urgenti per evitare il peggio' (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Grandi rischi per la vita dell'uomo nelle città. Non è fantascienza, è il #GlobalWarming. Il #PNRR prevede risorse per contrastare gli effetti del cambiamento Climatico, a cominciare dalle linee di costa. Servono interventi urgenti per evitare il peggio". Così Maria Elena Boschi di Iv su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Grandi rischi per la vita dell'uomo nelle città. Non è fantascienza, è il #GlobalWarming. Il #PNRR prevede risorse per contrastare gli effetti del cambiamentotico, a cominciare dalle linee di costa. Servonoperil". Così Maria Elenadi Iv su twitter.

Advertising

TV7Benevento : Clima: Boschi, 'interventi urgenti per evitare il peggio'... - Latrinaeuropa : RT @Corvonero75: E mi ricordo di quando dicevano che bisogna aggredire il contante che c'è nelle case( M.E. Boschi). Quando dicevano che er… - ZioKlint : RT @Corvonero75: E mi ricordo di quando dicevano che bisogna aggredire il contante che c'è nelle case( M.E. Boschi). Quando dicevano che er… - BeppeMastrotta : RT @Corvonero75: E mi ricordo di quando dicevano che bisogna aggredire il contante che c'è nelle case( M.E. Boschi). Quando dicevano che er… - fabius10scudi : RT @Corvonero75: E mi ricordo di quando dicevano che bisogna aggredire il contante che c'è nelle case( M.E. Boschi). Quando dicevano che er… -