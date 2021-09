Boccia | “Referendum green pass? Grande sciocchezza Come si può far perdere tempo a gente perbene su una cosa così insulsa?”

(Di martedì 21 settembre 2021) “Ilsulè una. Non vorrei nemmeno discutere di unaevidente. Masi fa ae a farallasu una?”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ora di punta”, su Radio Immagina, da Francesco, responsabile Enti Locali nella segreteria del Pd. Il deputato dem aggiunge: “Il vaccino dovremmo farlo tutti, semplicemente per proteggere la vita e la salute di tutti. E dovremmo anche avere rispetto per chi non c’è più. Penso a tutti quei medici e infermieri che hanno ...

Lo ha detto il responsabile Enti Locali del Pd Francesco Boccia a radio Immagina. Roma, 21 set. "Per attivare il meccanismo del referendum ci vogliono ovviamente delle soglie e delle regole. Quello che era sbagliato è che la soglia fosse minima ..."