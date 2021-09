Bimbo cade dal terzo piano a Napoli, Cannio davanti al gip per la morte del piccolo Samuele (Di martedì 21 settembre 2021) . Si è tenuta questa mattina l’udienza di convalida per il fermo di Mariano Cannio, il 38enne accusato per la morte del piccolo Samuele, il Bimbo di 3 anni precipitato dal balcone di casa sua venerdì scorso: la pronuncia potrebbe arrivare nel pomeriggio, visto lo stato psichiatrico dell’indagato non è escluso che si proceda con un incidente probatorio con perizia medica. Si è tenuta questa mattina l’udienza di convalida del fermo di Mariano Cannio, il 38enne sottoposto a fermo per la morte del piccolo Samuele, il bambino di tre anni caduto dal terzo piano di un palazzo del centro di Napoli nella tarda mattinata di venerdì scorso, 17 settembre. L’uomo è stato ascoltato per un’ora e ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 21 settembre 2021) . Si è tenuta questa mattina l’udienza di convalida per il fermo di Mariano, il 38enne accusato per ladel, ildi 3 anni precipitato dal balcone di casa sua venerdì scorso: la pronuncia potrebbe arrivare nel pomeriggio, visto lo stato psichiatrico dell’indagato non è escluso che si proceda con un incidente probatorio con perizia medica. Si è tenuta questa mattina l’udienza di convalida del fermo di Mariano, il 38enne sottoposto a fermo per ladel, il bambino di tre anni caduto daldi un palazzo del centro dinella tarda mattinata di venerdì scorso, 17 settembre. L’uomo è stato ascoltato per un’ora e ...

