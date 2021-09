Aereo caduto a Orio, “Ho perso marito e figlia, ma sono dentro di me” (Di martedì 21 settembre 2021) Fiorano al Serio. Francesca Ongaro si commuove nel ricordare quel sabato 21 settembre 2019 quando il Mooney Mk20 D-Eise del marito Stefano Mecca precipitò schiantandosi contro un terrapieno dell’Asse interurbano a Orio al Serio, provocando la morte di sua figlia 15enne Marzia e, una settimana più tardi, anche dello stesso 51enne. A distanza di due anni la donna ancora non se la sente di ripercorrere quei drammatici giorni. Per andare avanti si affida al ricordo di figlia e marito: “Marzia era la ragazza più solare del mondo e sicuramente porterà la sua solarità ovunque sia, mentre Stefano era l’uomo più onesto e sincero che potessi incontrare nella mia vita. Li porterò sempre con me”. Marzia e Stefano Mecca saranno ricordati stasera, martedì, con una cerimonia nella chiesa parrocchiale di San Giorgio ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 settembre 2021) Fiorano al Serio. Francesca Ongaro si commuove nel ricordare quel sabato 21 settembre 2019 quando il Mooney Mk20 D-Eise delStefano Mecca precipitò schiantandosi contro un terrapieno dell’Asse interurbano aal Serio, provocando la morte di sua15enne Marzia e, una settimana più tardi, anche dello stesso 51enne. A distanza di due anni la donna ancora non se la sente di ripercorrere quei drammatici giorni. Per andare avanti si affida al ricordo di: “Marzia era la ragazza più solare del mondo e sicuramente porterà la sua solarità ovunque sia, mentre Stefano era l’uomo più onesto e sincero che potessi incontrare nella mia vita. Li porterò sempre con me”. Marzia e Stefano Mecca saranno ricordati stasera, martedì, con una cerimonia nella chiesa parrocchiale di San Giorgio ...

