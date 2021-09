Padova, scrive un messaggio agli amici e scompare. Ricerche in corso (Di lunedì 20 settembre 2021) Henry Amadasun, un ragazzo 18 enne è scomparso da Cadoneghe, in provincia di Padova. E’ successo sabato sera, poco prima di mezzanotte, dopo aver salutato gli amici nel luogo di ritrovo di sempre, per tornare a casa in bicicletta. Poi un messaggio ha gettato tutti nell’angoscia: “Non me ne vogliate, non so se ci rivedremo ancora, vi voglio bene per sempre”. L’intera comunità del paese alle è ora in apprensione.Le RicercheI ragazzi si sono subito allarmati e insieme ai genitori hanno dato il via alle Ricerche nei campi e nei canali. La bicicletta del giovane è stata ritrovata vicino all’arena di Cadoneghe. Domenica i sommozzatori dei vigili del Fuoco si sono calati nel Brenta e oggi sarà la prefettura a coordinare il lavoro di vigili del fuoco, Protezione civile e carabinieri.Un ragazzo ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 settembre 2021) Henry Amadasun, un ragazzo 18 enne è scomparso da Cadoneghe, in provincia di. E’ successo sabato sera, poco prima di mezzanotte, dopo aver salutato glinel luogo di ritrovo di sempre, per tornare a casa in bicicletta. Poi unha gettato tutti nell’angoscia: “Non me ne vogliate, non so se ci rivedremo ancora, vi voglio bene per sempre”. L’intera comunità del paese alle è ora in apprensione.LeI ragazzi si sono subito allarmati e insieme ai genitori hanno dato il via allenei campi e nei canali. La bicicletta del giovane è stata ritrovata vicino all’arena di Cadoneghe. Domenica i sommozzatori dei vigili del Fuoco si sono calati nel Brenta e oggi sarà la prefettura a coordinare il lavoro di vigili del fuoco, Protezione civile e carabinieri.Un ragazzo ...

