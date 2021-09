Germania | benzinaio 20enne chiede a un cliente di indossare la mascherina | lui gli spara e lo uccide

(Di lunedì 20 settembre 2021) Un ventenne è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, in, per aver fatto notare aldella stazione di benzina dove lavora come assistente l'obbligo di portare la. È ...

Un ventenne è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, in Germania, per aver fatto notare al cliente della stazione di benzina dove lavora come assistente l'obbligo di portare la mascherina. È ...Invitato in due occasioni ad indossare il dispositivo di protezione individuale, il 49enne ha estratto una rivoltella e fatto fuoco, colpendo il giovane alla testa ed uccidendolo sul colpo ...