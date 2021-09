ATP Metz 2021: Sonego facile al secondo turno, Mager si arrende a Basilashvili (Di lunedì 20 settembre 2021) Cominciato con soltanto tre partite il Moselle Open sul cemento indoor di Metz, tornato in calendario dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia di Covid-19: il primo match in programma, quello tra Jeremy Chardy e Jan-Lennard Struff, è stato annullato a causa del ritiro del francese per problemi alla schiena che si porta dietro dal torneo olimpico di Tokyo; il tedesco affronterà domani lo svedese Mikael Ymer. Il torneo ha preso così il via con Lorenzo Sonego, testa di serie numero 5 del tabellone, che ha avuto facilmente ragione dell’ungherese Marton Fucsovics. Match senza storia, in cui il torinese ha fatto ciò che voleva con il dritto, quest’oggi in serata di grazia, e concedendo soltanto undici punti sul proprio servizio, chiudendo i conti in poco più di un’ora. Si chiude subito invece il torneo di Gianluca Mager, che ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 settembre 2021) Cominciato con soltanto tre partite il Moselle Open sul cemento indoor di, tornato in calendario dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia di Covid-19: il primo match in programma, quello tra Jeremy Chardy e Jan-Lennard Struff, è stato annullato a causa del ritiro del francese per problemi alla schiena che si porta dietro dal torneo olimpico di Tokyo; il tedesco affronterà domani lo svedese Mikael Ymer. Il torneo ha preso così il via con Lorenzo, testa di serie numero 5 del tabellone, che ha avuto facilmente ragione dell’ungherese Marton Fucsovics. Match senza storia, in cui il torinese ha fatto ciò che voleva con il dritto, quest’oggi in serata di grazia, e concedendo soltanto undici punti sul proprio servizio, chiudendo i conti in poco più di un’ora. Si chiude subito invece il torneo di Gianluca, che ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 METZ, SONEGO AGLI OTTAVI BATTUTO L'UNGHERESE FUCSOVICS 6-3, 6-2 #SkyTennis #SkySport #Sonego - OA_Sport : Agli archivi la prima giornata del torneo ATP di Metz. Sonego passa al secondo turno, Mager invece va ko con Basila… - MZNG21 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 METZ, BASILASHVILI BATTE GIANLUCA MAGER IL GEORGIANO SI IMPONE IN DUE SET (6-3, 7-6) #SkyTennis #Sky… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 METZ, BASILASHVILI BATTE GIANLUCA MAGER IL GEORGIANO SI IMPONE IN DUE SET (6-3, 7-6)… - MercRF : RT @lorenzofares: Ottimo esordio per Lorenzo #Sonego ???? al #moselleopen di Metz Come a Montecarlo 5 mesi fa, il torinese sconfigge Marton… -