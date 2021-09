Adani | Gli allenatori gestori non esistono più | sono superati dal tempo

Advertising

realwarriale2 : RT @napolista: Intervista alla Gazzetta. «Il campo, è lì che un tecnico fa la differenza». Nuova frecciata a Massimiliano Allegri? #adani h… - napolista : Intervista alla Gazzetta. «Il campo, è lì che un tecnico fa la differenza». Nuova frecciata a Massimiliano Allegri?… - TUTTOJUVE_COM : Adani: 'Gli allenatori gestori sono superati, si fa la differenza sul campo' - gilnar76 : Adani: «Gli allenatori gestori non esistono più». E su quella frase di Allegri… #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - RobbsRoys : Almeno Adani per dire quello che pensa (senza nemmeno entrare nel merito di quello che pensa) ha fatto il kamikaze… -

Ultime Notizie dalla rete : Adani Gli

...La Gazzetta dello Sport intervista Leleche, parlando del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, sembra non risparmiare una nuova frecciatina a Massimiliano Allegri. Di Italiano dice:...Proprio, dalle pagine della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto prima del match tra ... Perché, se non lo abbiamo capito,allenatori gestori non esistono più, sono superati dal tempo (...Il doppio ex di Fiorentina e Inter Daniele Adani per La Gazzetta dello Sport ha analizzato la prossima partita al Franchi. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Squadra ...Intervista alla Gazzetta. «Il campo, è lì che un tecnico fa la differenza». Nuova frecciata a Massimiliano Allegri?