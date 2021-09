Weekend a Milano per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: ecco perchè (Di domenica 19 settembre 2021) Per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez un Weekend milanese all’insegna dello stare insieme con amore e leggerezza Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono rimasti a Milano per questo Weekend. La coppia è inarrestabile tra impegni lavorativi e vita privata, ma ogni tanto è necessario rimanere a casa per ricaricarsi ed occuparsi di altro. I due, così, sin da venerdì, sono a Milano mentre sono intenti a progettare nuove esperienze lavorative e a godersi la loro routine fatta di cose semplici ma ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 settembre 2021) Perunmilanese all’insegna dello stare insieme con amore e leggerezzasono rimasti aper questo. La coppia è inarrestabile tra impegni lavorativi e vita privata, ma ogni tanto è necessario rimanere a casa per ricaricarsi ed occuparsi di altro. I due, così, sin da venerdì, sono amentre sono intenti a progettare nuove esperienze lavorative e a godersi la loro routine fatta di cose semplici ma ...

Advertising

eventiatmilano : Domenica #19settembre: a Milano la festa de La lettura intorno, il progetto promosso dall’Associazione Book City Mi… - eventiatmilano : ?????????? ???????????????? ???? ???????????????? ?????? ???? ???????????? ???? ?????????? ?? ???????????? Monet arriva al Palazzo Reale con una mostra promossa d… - BnB_Ferroviere : Domenica #19settembre in città: ultimo giorno per #Orticola, importante vetrina italiana per il vivaismo nazionale… - eventiatmilano : Domenica #19settembre in città: ultimo giorno per #Orticola, importante vetrina italiana per il vivaismo nazionale… - Lory31511460 : @torelai71 @Inter È vero buon compleanno e buon weekend a Milano.... -