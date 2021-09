Scherzi a parte: lo scherzo ad Al Bano. Il video (Di domenica 19 settembre 2021) Scherzi a parte: lo scherzo ad Al Bano (video) Stasera, domenica 19 settembre 2021, a Scherzi a parte andrà in onda lo scherzo ad Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco, pare, lo vedremo per la prima volta senza cappello e, letteralmente, in mutande… Dove vedere lo scherzo ad Al Bano? Al momento il video non è stato diffuso da Mediaset. Ma lo si potrà trovare, pochi istanti dopo la messa in onda su Canale 5, sul sito MediasetPlay.it (qui il link). Appuntamento a stasera, domenica 19 ... Leggi su tpi (Di domenica 19 settembre 2021): load Al) Stasera, domenica 19 settembre 2021, aandrà in onda load Al. Il cantante di Cellino San Marco, pare, lo vedremo per la prima volta senza cappello e, letteralmente, in mutande… Dove vedere load Al? Al momento ilnon è stato diffuso da Mediaset. Ma lo si potrà trovare, pochi istanti dopo la messa in onda su Canale 5, sul sito MediasetPlay.it (qui il link). Appuntamento a stasera, domenica 19 ...

Advertising

Daniela97835326 : #prelemi Si non dimentico la cessata di domenica, si sono rancorosa come un mio amico, si spero che il karma agisca… - clubuds : @TartaFrecciata ????????bella questa. A parte gli scherzi, il mondo dei carceri italiani è un colabrodo, troppo garant… - ReignOfTheSerie : Cosa guarderete questa sera? Da Grande o Scherzi a parte? *KlausMary* #DaGrande #rai1 #ScherziaParte - bacistaellari : stavo per scrivere di internet: 'cosa fare in una deprimente domenica sera da sola in casa' quando trash italiano m… - rajkashana : @trash_italiano Guardavo Scherzi A Parte e Buona Domenica ?? -