“Resta in ospedale”: ora è ufficiale l’assenza pesante per Fiorentina-Inter (Di domenica 19 settembre 2021) Fiorentina-Inter senza un big importante: il calciatore Resta in ospedale, dopo la botta nell’ultimo turno di campionato Neanche il tempo di mettersi alle spalle il 6-1 contro il Bologna, che l’Inter di Simone Inzaghi è già chiamata a scendere in campo. Martedì sera, i nerazzurri saranno ospiti della Fiorentina, nel primo turno infrasettimanale della stagione. Un match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 19 settembre 2021)senza un big importante: il calciatorein, dopo la botta nell’ultimo turno di campionato Neanche il tempo di mettersi alle spalle il 6-1 contro il Bologna, che l’di Simone Inzaghi è già chiamata a scendere in campo. Martedì sera, i nerazzurri saranno ospiti della, nel primo turno infrasettimanale della stagione. Un match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? '#Castrovilli resta in ospedale': la #Fiorentina ufficializza la sua assenza per la gara contro l'#Inter - MomentiCalcio : #Fiorentina, #Castrovilli resta in ospedale: “Tenuto in osservazione per altre 48 ore” - sportli26181512 : Fiorentina, UFFICIALE: Castrovilli resta in ospedale in osservazione, salta l'Inter: La Fiorentina dirama un bollet… - cmdotcom : #Fiorentina , UFFICIALE: #Castrovilli resta in ospedale in osservazione, salta l' #Inter - sportface2016 : #Fiorentina #Castrovilli rimane ricoverato a #Genova -