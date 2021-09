LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP in DIRETTA: bruttissima caduta per Tony Cairoli, ormai è ufficiale, non correrà! (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BRUTTA caduta PER Tony Cairoli NELLE QUALIFICHE: COME STA IL SICILIANO 13:02 Tony Cairoli ha annunciato il ritiro a fino a fine stagione, il sogno era quello di vederlo in lotta fino alla fine per il Mondiale 2021, ma questa situazione complica tutto. 12:59 Questa invece è la graduatoria delle Time Practice, che ha stabilito anche la griglia di partenza delle due manche odierne: 1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:44.013 2 0:00.000 0:00.000 11 60.569 2 61 Prado, ... Leggi su oasport (Di domenica 19 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABRUTTAPERNELLE QUALIFICHE: COME STA IL SICILIANO 13:02ha annunciato il ritiro a fino a fine stagione, il sogno era quello di vederlo in lotta fino alla fine per il Mondiale 2021, ma questa situazione complica tutto. 12:59 Questa invece è la graduatoria delle Time Practice, che ha stabilito anche la griglia di partenza delle due manche odierne: 1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:44.013 2 0:00.000 0:00.000 11 60.569 2 61 Prado, ...

