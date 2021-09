Lazio | Martusciello | ' Problemi già visti in altre squadre di Sarri Siamo contenti'

Advertising

napolimagazine : LAZIO - Martusciello: 'Siamo sulla strada giusta e i ragazzi hanno avuto una reazione importante' - apetrazzuolo : LAZIO - Martusciello: 'Siamo sulla strada giusta e i ragazzi hanno avuto una reazione importante' - lazio_magazine : LAZIO - Martusciello: 'Siamo sulla strada giusta e i ragazzi hanno avuto una reazione importante'… - pasqualinipatri : Lazio-Cagliari, Martusciello: “Siamo sulla strada giusta, abbiamo fatto una prestazione importante. C’è disponibili… - sportface2016 : #SerieA #LazioCagliari, il vide-#Sarri Giovanni #Martusciello: 'Reazione forte e pareggio centrato con bravura' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Martusciello

e il momento della"Siamo comunque molto contenti, ci siamo allenati seriamente solo ieri e una partita preparata in 24 ore e giocata così ci fa ben sperare. Siamo a buon punto, c'...ROMA - Maurizio Sarri in tribuna a prendere appunti, Giovanniin panchina a dirigere la. Il vice allenatore, dopo il 2 - 2 all'Olimpico contro il Cagliari, si è presentato davanti ai microfoni di Dazn per parlare della sfida che è stata: " La ...Lazio, Giovanni Martusciello (vice dello squalificato Sarri) dopo il pareggio col Cagliari: "Reazione forte e pareggio centrato con bravura" ...Le parole del vice allenatore dei biancocelesti Giovanni Martusciello, intervenuto al termine della partita in conferenza stampa ...