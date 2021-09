La Lombardia colpita da una forte ondata di maltempo: trombe d’aria, allagamenti e tetti scoperchiati. A Varese evacuato un albergo (Di domenica 19 settembre 2021) Fiumi esondati, case scoperchiate, un albergo evacuato, allagamenti e trombe d’aria. La Lombardia è stata sferzata da un’ondata di maltempo per tutta la domenica pomeriggio. I temporali hanno provocato danni, soprattutto nel Varesotto, ma anche altre province sono state colpite. Una tromba d’aria si è abbattuta sul comune di Corte Palasio, nel Lodigiano, poco dopo le 15. Molte le abitazioni colpite e scoperchiate, ma non si registrano feriti. Un’altra violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla Bassa Bresciana. Anche qui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 settembre 2021) Fiumi esondati, case scoperchiate, un. Laè stata sferzata da un’diper tutta la domenica pomeriggio. I temporali hanno provocato danni, soprattutto nel Varesotto, ma anche altre province sono state colpite. Una trombasi è abbattuta sul comune di Corte Palasio, nel Lodigiano, poco dopo le 15. Molte le abitazioni colpite e scoperchiate, ma non si registrano feriti. Un’altra violenta trombasi è abbattuta sulla Bassa Bresciana. Anche qui ...

