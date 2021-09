Il Prefetto dice no ai fuochi pirotecnici per San Matteo (Di domenica 19 settembre 2021) di Monica De Santis No ai fuochi di San?Matteo. A dirlo è stato il?Prefetto di?Salerno, che per il secondo anno consecutivo ha bocciato la richiesta fatta dall’associazione Culturale San Matteo, che dal 2016 si occupa di curare lo spettacolo pirotecnico dedicato al?Santo Patrono… “La nostra associazione è nata nel 2016, quando ci fu la famosa lite tra l’allora Vescovo di?Salerno e il sindaco De Luca con la conseguente protesta dei portatori.?In quell’occasione, – spiega il signor Consolato Esposito, uno dei tanti soci dell’associazione dedicata al?Santo Patrono – quando il Comune decise di non organizzare più lo spettacolo ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 19 settembre 2021) di Monica De Santis No aidi San?. A dirlo è stato il?di?Salerno, che per il secondo anno consecutivo ha bocciato la richiesta fatta dall’associazione Culturale San, che dal 2016 si occupa di curare lo spettacolo pirotecnico dedicato al?Santo Patrono… “La nostra associazione è nata nel 2016, quando ci fu la famosa lite tra l’allora Vescovo di?Salerno e il sindaco De Luca con la conseguente protesta dei portatori.?In quell’occasione, – spiega il signor Consolato Esposito, uno dei tanti soci dell’associazione dedicata al?Santo Patrono – quando il Comune decise di non organizzare più lo spettacolo ...

Advertising

tdfstaff : Il Prefetto dice NO ai fuochi di San Matteo Evangelista a Salerno - ashtroman_ : L'azienda deve incaricare un addetto per la verifica del g.p. possibilmente all'accesso al lavoro. Se non lo fa, ri… - Micolifrancesc6 : @LaVeritaWeb Una comica i giornalisti di destra ,lamorgese è un prefetto facile mangiarselo e usarla come colpevol… - Daniele32791779 : Povera #Lamorgese e che pena sentire le sue miserevoli scusanti ... Eh gia', lei ha una attenuante per ogni stagion… - siracusaoggi : (Fuochi d'artificio in Ortigia, c'è chi dice basta: Granata scrive al prefetto, 'intollerabile') -… -

Ultime Notizie dalla rete : Prefetto dice Fuochi pirotecnici a San Matteo: il Prefetto dice no Noi non stiamo chiedendo nulla a nessuno, quello che chiediamo al prefetto di Salerno è di rivedere la sua decisine e di consentirci di far effettuare questo spettacolo che si è sempre fatto ogni ...

Green Pass obbligatorio per i lavoratori, multe fino a 1.500 euro: le regole ... le disposizioni, dice il decreto, 'non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, ... Per le farmacie che non rispettano i prezzi sanzione da mille a 10mila euro e il prefetto potrà ...

Fuochi pirotecnici a San Matteo: il Prefetto dice no Salernonotizie.it Fuochi pirotecnici a San Matteo: il Prefetto dice no StampaNo ai fuochi di San?Matteo. A dirlo è stato il?Prefetto di?Salerno, che per il secondo anno consecutivo ha bocciato la richiesta fatta dall’associazione Culturale San Matteo, che dal 2016 si occ ...

"Siamo stati ascoltati dal prefetto Il corridoio di esodo va realizzato" Avvicendamento concordato all’interno delle civiche Cittadini in Comune, Falconara Bene Comune e SiAmo Falconara: Loris Calcina, capogruppo uscente, lascia il testimone a Roberto Cenci. Una staffetta ...

Noi non stiamo chiedendo nulla a nessuno, quello che chiediamo aldi Salerno è di rivedere la sua decisine e di consentirci di far effettuare questo spettacolo che si è sempre fatto ogni ...... le disposizioni,il decreto, 'non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, ... Per le farmacie che non rispettano i prezzi sanzione da mille a 10mila euro e ilpotrà ...StampaNo ai fuochi di San?Matteo. A dirlo è stato il?Prefetto di?Salerno, che per il secondo anno consecutivo ha bocciato la richiesta fatta dall’associazione Culturale San Matteo, che dal 2016 si occ ...Avvicendamento concordato all’interno delle civiche Cittadini in Comune, Falconara Bene Comune e SiAmo Falconara: Loris Calcina, capogruppo uscente, lascia il testimone a Roberto Cenci. Una staffetta ...