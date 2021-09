Cataldi salva la Lazio | 2-2 con il Cagliari

(Di domenica 19 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Laci crede fino all’ultimo e strappa il 2-2 contro il, nella 4ª giornata di Serie A allo stadio Olimpico. I biancocelesti erano andati in vantaggio con Immobile nel primo tempo, bravi i sardi a ribaltare il risultato nella ripresa con le reti di Joao Pedro e di Keita Balde, ancor piùnel finale ad agguantare il pareggio.Panchine bollenti. Sarri sconta la squalifica dopo l’espulsione a Milano, Mazzarri fa il suo esordio in panchina dopo l’esonero di Semplici. Il primo tempo scorre vivace e si infiamma specialmente nel finale. Ilcolleziona le sue occasioni nitide per ...

ValerioCanuzzi : Lavoro e pazienza, le due parole chiave di questa stagione. #Cataldi salva la #Lazio nel finale con il gol del 2-2.

Infine la Lazio, Ceppitellial pelo su Immobile, la squadra di Sarri lievita nel palleggio ... Al 38', dopo una carambola fra Cragno e Milinkovic Savic, il pallone schizza versoche ...ROMA - Una magia dila Lazio da un clamoroso ko interno contro il Cagliari dopo le sconfitte col Milan in campionato e col Galatasaray in Europa League. Termina 2 - 2 tra capitolini e sardi, adesso guidati ...Immobile e Joao Pedro aprono le danze. La squadra del nuovo allenatore Mazzarri gioca bene e si porta in vantaggio con l'ex Keita. I biancocelesti temono la sconfitta interna, ma la staffilata del rom ...Poche storie, non sarà crisi di gioco – la Lazio fa un bel calcio – ma di risultati lo è, eccome. Dopo le sberle rimediate con Milan e ...