Atletica | Mei | “Tutta la stagione è stata di altissimo livello”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 settembre 2021) “Le Olimpiadi di Tokyo sono stati la punta dell’iceberg perché già dallaindoor si respirava un’aria positiva che è poi proseguita con i Mondiali di staffette, con il Campionato europeo per Nazioni con un secondo posto storico senza poter contare su alcuni dei migliori nostri atleti, poi abbiamo sbancato agli Europei under 23 come è andato bene l’Europeo junior: possiamo dire cheladi“. Queste le parole all’AGI del presidente della Federazione Italiana diLeggera, Stefano Mei che presenta alla finale Oro dei ...