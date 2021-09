Artycapucines | la collezione esclusiva di borse Louis Vuitton

(Di giovedì 16 settembre 2021) Life&People.it Un progetto giunto ormai alla sua terza edizione quello diin cui arte e moda si uniscono in un sodalizio indissolubile: una collaborazione tra sei artisti internazionali e la maison francese che lancia la sua nuova2021 dal nome. La nuova serie diarriverà in boutique con vere e proprie opere d’arte da indossare. Sono sei i creativi scelti per questapartecipazione: Gregor Hildebrandt, Donna Huanca, Huang Yuxing, Vik Muniz, Paola Pivi e Zeng Fanzhi. Essi hanno avuto il compito di ...

Advertising

libertfly : Artycapucines: tornano le it-bags firmate Vuitton che celebrano l’arte - Marcel_Bel89 : Artycapucines: tornano le it-bags firmate #Vuitton che celebrano l’arte - Cotilleoss : Louis Vuitton Svela La Collezione Artycapucines 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Artycapucines collezione

Amica

Terza edizione limitata delladi borse Louis Vuitton : la celebre it bag Capucines si reinventa ancora una volta attraverso la creativita di artisti di fama internazionale. Intanto Vera Wang lancia la ...... immaginati da grandi nomi della scena artistica, come Henry Taylor, Beatriz Milhazes, Urs Fischer, Zhao Zhao, Jean - Michel Othoniel e Tschabalala Self, lariafferma l'...Louis Vuitton svela la terza limited edition della collezione Artycapucines 2021 realizzata insieme a 6 nuovi artisti di fama internazionale.Per il terzo anno consecutivo, Louis Vuitton coinvolge sei artisti di fama internazionale per interpretare l’iconica borsa Capucines.