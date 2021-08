Traffico Roma del 09-08-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascoltointenso in rallentato o su via Trionfale all’altezza di via Pier Paolo Pasolini nelle due direzioni rallentamenti invece alla Preneste per incidente avvenuto all’altezza di via Prenestina ed anche a Fiumicino Ci sono code da via Guido calza per un incidente avvenuto sul ponte della Scafa a Trionfale ricordiamo che è chiusa la rampa di accesso via Mario Fani della galleria Giovanni XXIII per il ripristino delle Infrastrutture Dopo un incidente lavori oggi e domani invece al largo Somalia attenzione alle deviazioni sul posto o cambi il percorso anche le linee bus di zona possibili ...