Alessandro, morto a 31 anni davanti ai suoi amici: "L'ho visto scivolare…" (Di lunedì 9 agosto 2021) Si chiamava Alessandro Oliva, il ragazzo di 31 che ha perso la vita nel volo fatale nel foro degli Occhialoni, nel parco naturale della Gola della Rossa e di Frasassi. "Atleta, avventuroso e supereroe in addestramento". Così si definiva sul suo profilo Facebook. Ma ieri per quell'avventura lungo sentieri di roccia e verde, ha pagato il prezzo più alto. Un amore per il trekking che sembra lo avesse conquistato sempre di più. A parlare della tragedia di Alessandro Oliva è suo fratello minore, Gianmarco: "Non so cosa sia successo, credo che si siano persi, che abbiano imboccato il sentiero sbagliato. C'era già stato qui al Parco. E fare trekking era la sua ...

