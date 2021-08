Steam Deck: il collegamento al dock non migliora le prestazioni – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di domenica 8 agosto 2021) Contrariamente a quanto accade con Nintendo Switch, il collegamento al dock non garantirà prestazioni migliori per Steam Deck.. Steam Deck può essere collegato a un dock, acquistabile separatamente, tramite il quale è possibile giocare con un monitor o una TV. Un po’ come Nintendo Switch, ma in questo caso il collegamento alla docking station non offrirà nessun cambiamento nelle prestazioni. Come saprete quando collegata al dock la console di Nintendo attiva una sorta di ... Leggi su helpmetech (Di domenica 8 agosto 2021) Contrariamente a quanto accade con Nintendo Switch, ilalnon garantiràmigliori per..può essere collegato a un, acquistabile separatamente, tramite il quale è possibile giocare con un monitor o una TV. Un po’ come Nintendo Switch, ma in questo caso ilallaing station non offrirà nessun cambiamento nelle. Come saprete quando collegata alladi Nintendo attiva una sorta di ...

