Inter | vittoria contro il Parma ma contestazione dei tifosi contro Zhang

(Di domenica 8 agosto 2021) L’continua la preparazione in vista della prossima stagione, ma gli ultimi giorni sono stati di grandissima tensione. La squadra di Simone Inzaghi è scesa in campo per la partita amichevoleil, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-2. Si sono registrati momenti di tensione prima del match, in particolar modo è andata in scena ladeiil presidente. Sono stati intonati cori, nel mirino le ultime mosse di mercato con le cessioni dei due calciatori migliori: Hakimi e Lukaku. Sostegno ...

Nel doppio confronto pure ricordiamo il pareggio per 2 - 2 all'andata e lanerazzurra al ritorno al Tardini per 2 - 1. (agg Michela Colombo) ANTIPASTO DI SERIE A! Parma, in diretta ...Da ricordare, infine, lain Supercoppa italiana contro l', avvenuta proprio l'8 agosto di dodici anni fa. Emanuele CastellucciL’Inter continua la preparazione in vista della prossima stagione, ma gli ultimi giorni sono stati di grandissima tensione. La squadra di Simone Inzaghi è scesa in campo per la partita amichevole ...Il Parma ospita al Tardini l'Inter campione d'Italia in un'amichevole precampionato: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.