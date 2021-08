Inter, allenatore PSV: “Dumfries vuole essere ceduto, accettata la sua richiesta” (Di domenica 8 agosto 2021) L’Inter deve ancora sopperire alla vendita di Achraf Hakimi, ceduto al PSG e a segno anche ieri nell’esordio in campionato contro il Troyes. Il primo obiettivo nerazzurro è Denzel Dumfries, nazionale olandese classe 1996, sotto contratto fino a giugno 2023 col PSV Eindhoven. Il club olandese, tuttavia, ieri sera ha disputato senza di lui la Supercoppa d’Olanda contro l’Ajax. L’allenatore Roger Schmidt ha dato delle spiegazioni in conferenza stampa: “Dumfries non fa parte della prima squadra per il momento. Tutti sanno che vuole andare via, ha chiesto di essere ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) L’deve ancora sopperire alla vendita di Achraf Hakimi,al PSG e a segno anche ieri nell’esordio in campionato contro il Troyes. Il primo obiettivo nerazzurro è Denzel, nazionale olandese classe 1996, sotto contratto fino a giugno 2023 col PSV Eindhoven. Il club olandese, tuttavia, ieri sera ha disputato senza di lui la Supercoppa d’Olanda contro l’Ajax. L’Roger Schmidt ha dato delle spiegazioni in conferenza stampa: “non fa parte della prima squadra per il momento. Tutti sanno cheandare via, ha chiesto di...

