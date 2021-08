Cuba, Amnesty chiede di poter visitare i detenuti (Di domenica 8 agosto 2021) Amnesty International (Ai) ha nuovamente chiesto alle autorità di Cuba di poter visitare le persone arrestate a seguito delle proteste antigovernative scoppiate nell'isola l'11 luglio scorso. In ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 8 agosto 2021)International (Ai) ha nuovamente chiesto alle autorità didile persone arrestate a seguito delle proteste antigovernative scoppiate nell'isola l'11 luglio scorso. In ...

Advertising

TizianaVarisco1 : RT @Bel20211: #SOSCuba Police Brutality in Cuba #CubanDictatorship @amnesty @UNHumanRights @EU_Commission @NobelPeaceOslo @AP @Reuters @BB… - Bel20211 : #SOSCuba Police Brutality in Cuba #CubanDictatorship @amnesty @UNHumanRights @EU_Commission @NobelPeaceOslo @AP… - Brandofrascella : @rallegriamoci @yenisey74 @GhostdogRunner No, con me non puoi fare il furbetto. Ti ho detto che neppure Amnesty ha… - Brandofrascella : @rallegriamoci @yenisey74 @GhostdogRunner Ma non c'è nulla di strano eh. Pensa che si parlava di persone scomparse… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuba Amnesty Cuba, Amnesty chiede di poter visitare i detenuti ... Erika Guevara - Rosas ha sostenuto via Twitter che "per anni noi di @amnesty abbiamo sollecitato la possibilità di entrare a Cuba, senza risultato". Oggi, ha aggiunto, "rilancio la mia richiesta al (...

Sassoli: Dobbiamo lottare per proteggere i diritti umani, valori fondanti dell'Unione europea (27/07/2021) Per l'America Latina, Cuba ha un significato simile a quello del muro di Berlino per l'Europa'. La ... Così Agnes Callamard , Segretaria generale di Amnesty International. Ma che cosa significa in ...

Cuba, Amnesty chiede di poter visitare i detenuti - America Latina Agenzia ANSA Cuba, Amnesty chiede di poter visitare i detenuti Amnesty International (Ai) ha nuovamente chiesto alle autorità di Cuba di poter visitare le persone arrestate a seguito delle proteste antigovernative scoppiate nell'isola l'11 luglio scorso. (ANSA) ...

Cuba: si avvicina una svolta? La crisi determinata dall’embrago e aggravata dal Covid hanno innestato le proteste di piazza. il governo ha lanciato dei messaggi distensivi: una svolta?

... Erika Guevara - Rosas ha sostenuto via Twitter che "per anni noi di @abbiamo sollecitato la possibilità di entrare a, senza risultato". Oggi, ha aggiunto, "rilancio la mia richiesta al (...Per l'America Latina,ha un significato simile a quello del muro di Berlino per l'Europa'. La ... Così Agnes Callamard , Segretaria generale diInternational. Ma che cosa significa in ...Amnesty International (Ai) ha nuovamente chiesto alle autorità di Cuba di poter visitare le persone arrestate a seguito delle proteste antigovernative scoppiate nell'isola l'11 luglio scorso. (ANSA) ...La crisi determinata dall’embrago e aggravata dal Covid hanno innestato le proteste di piazza. il governo ha lanciato dei messaggi distensivi: una svolta?