Cesa | “Serve maggior impegno dei cattolici credenti in politica”

(Di domenica 8 agosto 2021) “L’analisi di Marco Follini è come sempre lucida e impeccabile”. Così il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo, commenta l’editoriale di Marco Follini, pubblicato oggi sul sito dell’Adnkronos, sul declino del primato politico dei. Secondo il leader centrista ”a livello nazionale con la crisi dei partiti e delle istituzioni e, a livello mondiale, con la globalizzazione, in cui, troppo spesso, prevalgono pochi grandi gruppi finanziari che, di certo, non hanno a cuore gli interessi della persona, sarebbe auspicabile undeiin ...

"Lo sarebbe a maggior ragione - dice Cesa all'Adnkronos - per riportare al centro il valore della dignità della persona, pur tra le difficoltà che Follini mette bene in evidenza".