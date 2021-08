Bohemian Rhapsody 2? Brian May fa chiarezza (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo il successo incredibile di Bohemian Rhapsody le voci di un suo eventuale sequel, Bohemian Rhapsody 2, si stanno facendo sempre più fondate. Lo stesso Brian May è intervenuto a proposito facendo un pò di chiarezza ai fans che chiedono una seconda parte. Il film, come detto, ha avuto un successo incredibile, sia al botteghino che nelle sale di premiazione. Già perchè Bohemian Rhapsody si è portato a casa due BAFTA e 4 Premio Oscar tra cui uno all’attore protagonista Rami Malek. Bohemian Rhapsody 2?: ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 8 agosto 2021) Dopo il successo incredibile dile voci di un suo eventuale sequel,2, si stanno facendo sempre più fondate. Lo stessoMay è intervenuto a proposito facendo un pò diai fans che chiedono una seconda parte. Il film, come detto, ha avuto un successo incredibile, sia al botteghino che nelle sale di premiazione. Già perchèsi è portato a casa due BAFTA e 4 Premio Oscar tra cui uno all’attore protagonista Rami Malek.2?: ...

