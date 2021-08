Arrestato latitante internazionale in vacanza a Rimini

Advertising

Agenzia_Ansa : Arrestato a Madrid il latitante di 'ndrangheta Domenico Paviglianiti, 60 anni, 'il boss dei boss' come era chiamato… - _Carabinieri_ : Eccellente collaborazione investigativa tra #Carabinieri di Bologna, Polizia Spagnola - Udyco Central, Procura fels… - antimafia2000 : Latitante bulgaro arrestato dai carabinieri nel Catanese - ilmetropolitan : ??????? #Latitante in #vacanza a #Rimini con la #fidanzata: arrestato - - nicolaPalumbo00 : RT @ilSicilia: #Cronaca #arresto Latitante bulgaro arrestato dai carabinieri nel Catanese: era nel traffico di ragazze -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato latitante

il Resto del Carlino

Un cittadino bulgaro di 35 anni e' statodai carabinieri di Pedara, nel Catanese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Vratsa (Bulgaria). I militari stavano effettuando un servizio perlustrativo ...in vacanza a Rimini con la fidanzata:. Ieri sera, durante il normale servizio di controllo del territorio nella zona di Rimini sud, una volante, transitando in viale Mantova, ...Arrestato Latitante internazionale in vacauomo, un rumeno di 31 anninza a Rimini con la fidanzata grazia alle foto segnalamento Interpol ...per trascorrere qualche giorno di vacanza in compagnia della fidanzata, ma da accertamenti effettuati in banche dati è emerso a suo carico un Mandato di Arresto Europeo ...