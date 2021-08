Amichevole Real Madrid-Milan 0-0: Hernandez è pronto per la Champions (Di domenica 8 agosto 2021) Theo Hernandez è stato autore di una prestazione a pieni voti nell'Amichevole di Klagenfurt tra Real Madrid e Milan: il focus sul francese Leggi su pianetamilan (Di domenica 8 agosto 2021) Theoè stato autore di una prestazione a pieni voti nell'di Klagenfurt tra: il focus sul francese

Advertising

SkySport : ??? I rossoneri testano le condizioni del campo prima dell'amichevole ??? REAL MADRID ?? MILAN alle 18:30 ?? LIVE su S… - mirkocalemme : Il #RealMadrid deve cedere #Isco: costa 20M€, ma lo sconto è possibile. Il #Milan cerca un trequartista ed ha un ot… - rodolfogullito : RT @trimonazo: e così Magnain ha parato un rigore col Real in una amichevole? complimenti, peccato che il suo predecessore l’avesse fatto a… - Daniele20052013 : Real Madrid Milan 0-0: ottima prova dei rossoneri in amichevole - PianetaMilan : Amichevole #RealMadridMilan 0-0: @TheoHernandez è pronto per la #Champions #Theo #TheoHernandez #ACMilan #Milan… -