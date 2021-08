Vaccini a scuola, i presidi che non controllano i Green pass rischiano fino a 3.000 euro di multa (Di sabato 7 agosto 2021) fino a 3.000 euro di multa. Tanto rischiano di pagare insegnanti e amministrativi che non porteranno il Green pass a scuola, ma anche i presidi che non controlleranno. Come riferisce La Repubblica, la bozza del decreto del governo dedicata al ritorno a scuola individua il responsabile dei controlli nel dirigente scolastico, che potrà nominare una persona dedicata. Le sanzioni in caso di irregolarità partono da un minimo di 400 euro, e possono essere raddoppiate in caso di reiterazione. Avrà l’obbligo di presentare il ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021)a 3.000di. Tantodi pagare insegnanti e amministrativi che non porteranno il, ma anche iche non controlleranno. Come riferisce La Repubblica, la bozza del decreto del governo dedicata al ritorno aindividua il responsabile dei controlli nel dirigente scolastico, che potrà nominare una persona dedicata. Le sanzioni in caso di irregolarità partono da un minimo di 400, e possono essere raddoppiate in caso di reiterazione. Avrà l’obbligo di presentare il ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini scuola Scuola, il difficile obiettivo del 60% di studenti vaccinati a settembre Il Sole 24 ORE Coronavirus Covid-19: Morgano (Fism), “sempre stati favorevoli alla scuola in presenza. Quasi la totalità del nostro personale già vaccinato” "Non dimentichiamo mai che la scuola è per il bambino, l’alunno, lo studente", dice il segretario Fism 07/08/2021 di G.A. “Come Federazione siamo sempre stati favorevoli a una ripresa dell’attività in ...

“A Venezia il green pass c'era già nel ‘500 e oggi ve lo raccontiamo” Così due documenti regolavano il commercio nella Serenissima in tempo di epidemia: ora sono in esposizione “per recuperare la nostra memoria storica”. Intervista alla Scuola grande di San Marco ...

"Non dimentichiamo mai che la scuola è per il bambino, l’alunno, lo studente", dice il segretario Fism 07/08/2021 di G.A. “Come Federazione siamo sempre stati favorevoli a una ripresa dell’attività in ...Così due documenti regolavano il commercio nella Serenissima in tempo di epidemia: ora sono in esposizione “per recuperare la nostra memoria storica”. Intervista alla Scuola grande di San Marco ...