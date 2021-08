Quando va usato il green pass? Per cosa serve, come si ottiene e dove si deve usare in Italia (Di sabato 7 agosto 2021) La cabina di regia ha deciso di far entrare in vigore l’obbligo di green pass in Italia per l’accesso ad alcuni servizi. La maggioranza ha trovato la quadratura del cerchio e a partire dal 5 agosto (data posticipata di due settimane per consentire di far scendere i prezzi per i tamponi e di organizzare meglio il tutto) sarà obbligatoria la certificazione verde su tutto il territorio Italiano per bar e ristoranti al chiuso, per teatri, cinema e musei, per l’accesso a palestre e piscine. Il green pass sarà obbligatorio anche per accedere a spettacoli, fiere e centri termali. COS’E’ IL ... Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) La cabina di regia ha deciso di far entrare in vigore l’obbligo diinper l’accesso ad alcuni servizi. La maggioranza ha trovato la quadratura del cerchio e a partire dal 5 agosto (data posticipata di due settimane per consentire di far scendere i prezzi per i tamponi e di organizzare meglio il tutto) sarà obbligatoria la certificazione verde su tutto il territoriono per bar e ristoranti al chiuso, per teatri, cinema e musei, per l’accesso a palestre e piscine. Ilsarà obbligatorio anche per accedere a spettacoli, fiere e centri termali. COS’E’ IL ...

fabiochiusi : Ricordate quando Meloni diceva che il green pass a uso domestico avrebbe ucciso il turismo e quindi lo avremmo usat… - skz1ni : prima di tutto 'tips for women' anche meno quando ha letteralmente usato il neutro per parlarne also è stato un sa… - StefanoMarw : @stocazzzzzo Non è giusto non l ho usato contro di te quando hai difeso la tipa che se la menava sulla spiaggia! - siufille : Io molto felice di aver comprato ieri usato questo libro splendido e introvabile che ho letto due anni fa grazie a… - ErmannoClaypoo1 : Ma quando fate sarcasmo sul #calciodellaggente dopo aver usato proprio quell'argomento contro la #SuperLeague ci ar… -