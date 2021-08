Psychonauts 2 entra in fase gold, l'opera Double Fine uscirà il 25 agosto come da programma (Di sabato 7 agosto 2021) Gli sviluppatori di Double Fine hanno annunciato che il tanto atteso action-platformer Psychonauts 2 è entrato ufficialmente in fase gold e che la data di lancio è tutt'ora fissata per il prossimo 25 agosto, come da programma. L'annuncio è stato dato su Twitter, fra il plauso e la gioia dei fan che da anni attendevano l'annuncio di un sequel di Psychonauts e che, dopo il suo reveal, da anni ne attendevano la pubblicazione. Piccola curiosità: alcuni utenti online non hanno esitato a punzecchiare Double ... Leggi su eurogamer (Di sabato 7 agosto 2021) Gli sviluppatori dihanno annunciato che il tanto atteso action-platformer2 èto ufficialmente ine che la data di lancio è tutt'ora fissata per il prossimo 25da. L'annuncio è stato dato su Twitter, fra il plauso e la gioia dei fan che da anni attendevano l'annuncio di un sequel die che, dopo il suo reveal, da anni ne attendevano la pubblicazione. Piccola curiosità: alcuni utenti online non hanno esitato a punzecchiare...

