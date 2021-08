Più di 5mila peonie e fuochi d’artificio sulla sabbia: super festa di compleanno per la conduttrice (Di sabato 7 agosto 2021) Una festeggiamento dietro l’altro per la giornalista e conduttrice. Solo qualche settimana fa ha infatti celebrato un importante traguardo raggiunto dalla sua splendida figlia Gaia, che si è laureata col massimo dei voti riuscendo ad ottenere 110 e lode e una menzione speciale da parte dell’università ‘Luiss’ di Roma. “L’emozione non ha voce Gaia, neo dottoressa in Giurisprudenza alla Luiss e lode + menzione speciale. Gaia sei grandissima – ha scritto la famosa mamma, piena d’orgoglio, sotto al post – E l’arcobaleno è con noi”. E poi ancora: “33 anni fa mi laureavo alla Sapienza di Roma, ma non ero così emozionata come lo sono adesso per la laurea di mia figlia. Mi ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 agosto 2021) Una festeggiamento dietro l’altro per la giornalista e. Solo qualche settimana fa ha infatti celebrato un importante traguardo raggiunto dalla sua splendida figlia Gaia, che si è laureata col massimo dei voti riuscendo ad ottenere 110 e lode e una menzione speciale da parte dell’università ‘Luiss’ di Roma. “L’emozione non ha voce Gaia, neo dottoressa in Giurisprudenza alla Luiss e lode + menzione speciale. Gaia sei grandissima – ha scritto la famosa mamma, piena d’orgoglio, sotto al post – E l’arcobaleno è con noi”. E poi ancora: “33 anni fa mi laureavo alla Sapienza di Roma, ma non ero così emozionata come lo sono adesso per la laurea di mia figlia. Mi ha ...

Advertising

FrancescaGLaRos : @mariambuIa Intorno ai 1500/2000, non di più. Dovrebbero bastare per esigenze improvvise. Non mi sembra sensatissim… - AlfredoMancia5 : RT @Retake_Roma: “Anche i NAD, Nucleo Ambiente Decoro, hanno ricevuto ieri il premio ‘Golden Leaf’ per l’impegno nella lotta in difesa dell… - Consorzio_Gtm2 : RT @Retake_Roma: “Anche i NAD, Nucleo Ambiente Decoro, hanno ricevuto ieri il premio ‘Golden Leaf’ per l’impegno nella lotta in difesa dell… - RetakeVII : RT @Retake_Roma: “Anche i NAD, Nucleo Ambiente Decoro, hanno ricevuto ieri il premio ‘Golden Leaf’ per l’impegno nella lotta in difesa dell… - ManciaAlfredo : RT @Retake_Roma: “Anche i NAD, Nucleo Ambiente Decoro, hanno ricevuto ieri il premio ‘Golden Leaf’ per l’impegno nella lotta in difesa dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Più 5mila Incendi: il Dixie Fire sta devastando la California ... la città della corsa all'oro 5mila pompieri stanno combattendo contro gli incendi, il cui fumo si vede persino dallo spazio. Il Dixie Fire è cresciuto da un giorno all'altro diventando più grande ...

Più servizi per i cittadini di Lusernetta e Virle Piemonte: entrano in funzione i due nuovi Postamat L'installazione è parte del programma di impegni per i Comuni italiani con meno di 5mila abitanti promosso dall'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, in occasione del secondo ...

Cartelle esattoriali, il calendario delle scadenze: la prima è alle porte ilmattino.it ... la città della corsa all'oropompieri stanno combattendo contro gli incendi, il cui fumo si vede persino dallo spazio. Il Dixie Fire è cresciuto da un giorno all'altro diventandogrande ...L'installazione è parte del programma di impegni per i Comuni italiani con meno diabitanti promosso dall'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, in occasione del secondo ...