Messi, Laporta indica i colpevoli (Di sabato 7 agosto 2021) Questo è il titolo della prima pagina del giornale spagnolo Sport che si concentra sulla conferenza stampa di ieri del presidente blaugrana. Con l’annuncio ormai imminente di Messi al Psg, il quotidiano vuole sottolineare quelli che sono i “culpables” del mancato rinnovo della Pulce argentina. Bartomeu, Tebas e Plantilla. Ecco i tre nomi accusati di aver impedito, chi per un motivo chi per un altro, la permanenza di Messi al Barcellona. Laporta accusa Bartomeu di avergli lasciato un’eredità terribile con debiti che superano i 487 milioni di euro. Poi si concentra sul presidente della Liga Tebas, il quale non è stato flessibile ... Leggi su rompipallone (Di sabato 7 agosto 2021) Questo è il titolo della prima pagina del giornale spagnolo Sport che si concentra sulla conferenza stampa di ieri del presidente blaugrana. Con l’annuncio ormai imminente dial Psg, il quotidiano vuole sottolineare quelli che sono i “culpables” del mancato rinnovo della Pulce argentina. Bartomeu, Tebas e Plantilla. Ecco i tre nomi accusati di aver impedito, chi per un motivo chi per un altro, la permanenza dial Barcellona.accusa Bartomeu di avergli lasciato un’eredità terribile con debiti che superano i 487 milioni di euro. Poi si concentra sul presidente della Liga Tebas, il quale non è stato flessibile ...

Advertising

Glongari : Tensione alle stelle tra #Messi e il #Barcellona dopo che La Liga ha negato l’ok alla registrazione del nuovo contr… - pcapulli : Il #Barcellona, come ha spiegato Laporta, è alla canna del gas. Leggere, oggi, di irrealizzabili obiettivi di merca… - MattoDeg : @SStefano93 Ma se aveva anche accettato di ridursi l'ingaggio... Semplicemente per le norme de La Liga non poteva e… - princigallomich : Laporta “Non ci sono i margini per continuare con Messi” - CampioneOmaggio : @MarcosPalermo C'era una clausola-Messi? Fossi Laporta, non mi dispiacerebbe se Aguero (secondo me preso più per pr… -