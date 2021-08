Martin in pole davanti a Bagnaia nel Gp di Stiria (Di sabato 7 agosto 2021) SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jorge Martin conquista la pole position nel Gran Premio di Stiria di MotoGP. Il pilota della Pramac Racing firma il giro più veloce in 1’22?994 e scatterà dalla prima casella nella gara di domenica. La Ducati festeggia anche per il secondo posto di Pecco Bagnaia (a 44 millesimi) e il quarto di Jack Miller, nel mezzo la Yamaha del leader del Mondiale Fabio Quartararo, che si vede cancellare un giro da pole per track limits. Sesta posizione per Johann Zarco preceduto da Joan Mir, Marc Marquez è ottavo nonostante una caduta a pochi secondi dalla bandiera a scacchi. Continua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 agosto 2021) SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Jorgeconquista laposition nel Gran Premio didi MotoGP. Il pilota della Pramac Racing firma il giro più veloce in 1’22?994 e scatterà dalla prima casella nella gara di domenica. La Ducati festeggia anche per il secondo posto di Pecco(a 44 millesimi) e il quarto di Jack Miller, nel mezzo la Yamaha del leader del Mondiale Fabio Quartararo, che si vede cancellare un giro daper track limits. Sesta posizione per Johann Zarco preceduto da Joan Mir, Marc Marquez è ottavo nonostante una caduta a pochi secondi dalla bandiera a scacchi. Continua ...

