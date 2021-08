La prigione di Enoshima Silvia Zennaro racconta la sua Olimpiade

(Di sabato 7 agosto 2021) Il villaggio olimpico della vela a? Una. Almeno per, velista del Laser Radial, rientrata martedì dopo aver disputato la medal race. O meglio, aver cercato di disputare l’ultima regata: la 32enne di Chioggia infatti è stata inchiodata al settimo posto mentre già aveva preso il largo verso la prima boa, in quanto per un secondo aveva infranto la partenza omogenea delle fortissime rivali. “Ho preso rischi che non avevo mai preso, poiché non avevo niente da perdere e volevo giocarmi tutto. Ma non è facile in acqua rimanere precisi”, rivela l’atleta, accolta nella sua città da una cerimonia con ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : prigione Enoshima

Il Foglio

...molti velisti o nazioni intere come il Brasile, hanno scelto di andare in altri alberghi, per lo meno più vicini al porto olimpico, in modo da accorciare i tempi di trasferimento a. ......molti velisti o nazioni intere come il Brasile, hanno scelto di andare in altri alberghi, per lo meno più vicini al porto olimpico, in modo da accorciare i tempi di trasferimento a. ...