All'Adnkronos Salute l'infettivologo Matteo Bassetti ha spiegato che tra qualche mese il rischio sarà ridotto al minimo grazie alle vaccinazioni. Il professore ha anche ammesso di credere che con la prossima primavera si potrà dire addio alle mascherine

Ultime Notizie dalla rete : previsione sul La previsione sul Covid: "Cosa accadrà dopo l' estate " "Se a ottobre arriveremo all'80% della popolazione generale immunizzata, il che vuol dire all'85% di quella vaccinabile, non dico che saremo in completa sicurezza ma potremo affrontare l'autunno - ...

PNRR e Mezzogiorno: le anticipazioni 'Svimez 2021' e la sintesi dell'associazione Next Eu ...Sponsorizzato Il rapporto fa una previsione non ottimistica di un disavanzo ancora presente nel Sud rispetto al pieno recupero del Pil per quanto riguarda il Settentrione nel biennio 2021 - 22. Sul ...

