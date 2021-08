Green Pass a scuola: multe ai presidi fino a tremila euro se non controllano prof e personale (Di sabato 7 agosto 2021) Green Pass a scuola, multe ai presidi fino a tremila euro se non controllano. Come riportato da Repubblica, nella bozza del decreto del governo “il responsabile del controllo dei Green Pass di insegnanti e amministrativi è il dirigente scolastico, che potrà nominare una persona dedicata: chi non porterà il certificato a scuola (e il preside che non farà i controlli) potrà essere multato con un’ammenda tra 400 e 3.000 euro. Raddoppiata di fronte a un comportamento ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 7 agosto 2021)aise non. Come riportato da Repubblica, nella bozza del decreto del governo “il responsabile del controllo deidi insegnanti e amministrativi è il dirigente scolastico, che potrà nominare una persona dedicata: chi non porterà il certificato a(e il preside che non farà i controlli) potrà essere multato con un’ammenda tra 400 e 3.000. Raddoppiata di fronte a un comportamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green Pass: l'obbligo vale anche per i dipendenti? da ieri in vigore l' obbligo di esibire il Green Pass per l'ingresso a una serie di locali aperti al pubblico e per la partecipazione agli eventi. Il Governo è tornato giovedì a pronunciarsi sul tema con alcuni chiarimenti , ma non tutti i ...

Green pass,Meloni contro tutti: mazzate a Salvini, Silvio, Mattarella e Draghi 'Non sarà che scelgono l'obbligo mascherato, invece che quello di legge, per non dover risarcire i cittadini in caso di problemi?'. Lo ha detto, parlando del Green pass, la ledaer di FdI, Giorgia Meloni , in un'intervista a ' La Stampa '. Meloni è convinta che il governo non abbia il coraggio di assumersi responsabilità nel caso qualcosa andasse storto ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Sora, il "Gruppo 2.0" sparge per la citta' adesivi con la scritta "No al green pass" Una singolare protesta quella messa in atto dal Gruppo Sora 2.0, che ha affisso in città decine di adesivi con su scritto " No Al Green Pass". Una protesta che nasce in alcuni paesi del nord Italia, e ...

Pompei. Parco archeologico: da giovedì 12 visitabile il ‘Termopolio’, tavola calda di 2000 anni fa Non è necessaria la prenotazione. Invece, bisogna obbligatoriamente esibire il Green Pass. Contestualmente alla visita del Termopolio saranno previste visite straordinarie anche al cantiere della casa ...

